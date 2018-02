NH Kiest: Zo denkt de politiek over de sluitingstijden in de Alkmaarse horeca

ALKMAAR - Sinds de invoering van de vrije sluitingstijden in de Alkmaarse horeca, is het besluit niet onomstreden. Ook de lokale politiek is verdeeld over deze kwestie. Wij legden de partijen de kwestie voor in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Aan de lokale partijen van de gemeente Alkmaar is het vraagstuk voorgelegd:

De sluitingstijden in de Alkmaarse horeca moeten terugkomen om overlast voor binnenstadbewoners tegen te gaan

PvdA

EENS: De balans tussen wonen en uitgaan in de binnenstad moet hersteld worden. Dit betekent dat er weer iets van sluitingstijden ingevoerd moeten worden, hoewel niet per se de oude sluitingstijden. In overleg met horecaondernemers, buurtbewoners, gemeente en politie, moet gezamenlijk gekeken worden naar wat wenselijk is. Daarbij zijn wat ons betreft ook glijdende sluitingstijden of verschillende sluitingstijden voor verschillende delen van de stad bespreekbaar. Samen komen we er wel uit!

VVD

ONEENS: De Alkmaarse VVD is TEGEN. Hierbij besteden we natuurlijk aandacht aan de druk in de binnenstad en veiligheid op straat. In Alkmaar moet uitgaan altijd een veilig feestje zijn. Gemeente, politie en horecaondernemers moeten samen­werken om dat mogelijk te maken. Bij geluidsoverlast geldt; regels zijn regels. De gemeente treedt bij geluidsoverlast krachtig op, bij klachten wordt men niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. Dat betekent voor de VVD dat onze inwoners 24 uur per dag direct iemand aan de lijn moeten kunnen krijgen wanneer zij klachten hebben over geluidsoverlast.

CDA

EENS: Het CDA Alkmaar is zich bewust van de verantwoordelijkheid van de gemeente om ook de binnenstad leefbaar te houden. Lawaai tot vroeg in de ochtend is niet wenselijk. De sluitingstijd van de horecagelegenheden mag, wat het CDA Alkmaar betreft, teruggebracht worden naar 03.00 uur.

GroenLinks

ONEENS: Een binnenstad waar je heerlijk kunt uitgaan en fijn kunt wonen. Dat is ons streven. De vrije sluitingstijden maken uitgaan aantrekkelijk en vermindert overlast. Publiek vertrekt ’s nachts namelijk verspreid naar huis. De overlast van het uitgaanspubliek moet tot een minimum beperkt worden. Wij willen dit met de stadswachten en horeca, waar mogelijk, verbeteren. Dat is geen makkelijke puzzel, maar het kan Alkmaar in de toekomst veel goeds brengen.

Leefbaar Alkmaar

EENS: Vrije sluitingstijden van de horeca betekenen voor de bewoners van het centrum van Alkmaar een toename van de overlast en vermindering van de leefbaarheid. Leefbaar Alkmaar is tegen het geheel vrijgeven van de sluitingstijden van de horeca. Dit heeft geleid tot veel klachten van bewoners van de binnenstad over nachtelijke overlast. Leefbaar Alkmaar stelt voor dat de oude sluitingstijden weer worden ingevoerd. Leefbaar Alkmaar hoopt dat na verkiezingen een meerderheid in de raad zal zijn voor het terugkeren van de oude sluitingstijden en dat de oude sluitingstijden daadwerkelijk weer van kracht worden.

Van de overige partijen heeft NH Nieuws geen reactie op de stelling ontvangen.