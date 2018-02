De Peiling: Friet van McDonalds helpt mogelijk tegen kaalheid

NOORD-HOLLAND - Last van beginnende kaalheid? Volgens Japans onderzoek helpen de Franse frietjes van McDonalds daar mogelijk tegen.

Schuimend frituurvet

McDonalds voegt aan het frituurvet van Franse frietjes het chemische goedje dimethylpolysiloxane toe. Dat zorgt er voor zorgt dat frituurvet niet gaan schuimen. Een team van Japanse stamcelonderzoekers van de Yokohama National University ontdekte dat deze stof er bij muizen voor zorgt dat er weer haar op kale plekken gaat groeien.

Haarzakjes

De methode heeft een positieve invloed op de haarzakjes, waar het haar uit groeit. Volgens de onderzoekers is het stimuleren van haarzakjes de 'heilige graal' van het onderzoek tegen kaalheid. De Japanners noemen hun aanpak 'simpel en robuust en verwachten dat het middel ook bij mensen voor meer haargroei zorgt.

Big Business

Middelen tegen kaalheid zijn een miljardenbusiness. Alleen al in Amerika gaat er zo'n 6 miljard dollar per jaar in om. Niet alleen in zalfjes en medicijnen, maar ook in haartransplantaties en haarstukjes.

