Meeste EMA-kinderen kiezen voor Bergense Europese school

BERGEN - De Europese School in Bergen rekent op de komst van veel EMA-kinderen. Met de verhuizing van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) van Londen naar Amsterdam, moeten 650 expat-kinderen op zoek naar een nieuwe school. In de regio Amsterdam komen 24 internationale scholen in aanmerking, maar de Europese School in Bergen gooit de hoogste ogen.

Nu al komt 20 procent van de kinderen die naar de Bergense internationale school gaan uit Amsterdam. Deze worden dagelijks met busjes naar de school gebracht, maar de groeiende behoefte aan internationaal onderwijs in de regio Amsterdam maakt een verhuizing van de school waarschijnlijk.

Lees ook: Amsterdam gaat Londense 'EMA-gezinnen' helpen verhuizen naar Amsterdam

De school presenteert zich in Londen aan de EMA-werknemers en hoopt ongeveer de helft van de 650 expatkinderen in te kunnen schrijven. Als dat lukt is de kans groot dat de school verhuist naar Alkmaar, want met honderden extra leerlingen uit de regio Amsterdam is de aanwezigheid van een NS-station belangrijk. Iets wat in op hun huidige locatie ontbreekt.

Steun

De Europese School wordt daarbij gesteund door het ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord, in de hoop dat EMA-werknemers rust, ruimte en betaalbare woningen verkiezen boven Amsterdam.

Internationale school

De Europese School in Bergen wordt betaald door de Europese Unie (EU) en is voor EMA-werknemers helemaal gratis. Bovendien is het de enige internationale school die de kinderen onderwijs aanbiedt in hun moedertaal. Omdat 97 procent van de EMA-werknemers uit verschillende EU-lidstaten komt is dat een groot voordeel. De eerste aanmeldingen zijn binnen en de komende maanden zullen veel EMA-werknemers zelf op de school in Bergen gaan kijken.