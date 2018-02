Deel dit artikel:











Wandelaar ontdekt per ongeluk 'piemelbos' tijdens dagelijks ommetje Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - Wie een ommetje maakt in Beverwijk, kan zomaar in een heus piemelbos terechtkomen. Een Beverwijkse wandelaar ontdekte deze week dat veel bomen in de stad zijn ontsierd door houtsnedes van penissen.

De wandelaar maakte zijn dagelijkse wandeling in het bos langs de Zeestraat, toen hij de tekeningen ontdekte. De penissen zijn op zeker acht bomen getekend. Hoe de tekeningen op de bomen terecht zijn gekomen, is onduidelijk. De tekeningen zijn mogelijk een aantal jaar geleden aangebracht door jeugdige onverlaten.