Schiphol-medewerkers eisen baangarantie bij directie

SCHIPHOL - Schiphol-medewerkers, die zorg dragen voor dienstverlening aan reizigers met een beperking, vrezen voor hun baan. Daarom overhandigen zij vanmiddag om 14.00 uur een petitie met honderden handtekeningen van collega's aan de directie van de luchthaven met daarin een eis tot baangarantie.

"De directie van Schiphol heeft dit jaar namelijk besloten om het werk opnieuw uit te besteden", vertelt Mariëtte van Dijk, persvoorlichter voor FNV Luchtvaart aan NH Nieuws. "Dat wordt eens in de zoveel tijd gedaan om kosten te kunnen besparen. Dit heeft echter negatieve effecten voor het personeel, dat nu nog werkzaam is voor Trigion. Zij dreigen hun baan te verliezen, indien de luchthaven ervoor kiest een ander bedrijf in de arm te nemen."

"Voor schoonmakers en beveiligers op Schiphol is dit wel goed geregeld", gaat ze verder. "Zij hebben baangarantie toegezegd gekregen van de directie in het geval van een nieuwe aanbesteding. Wij willen nu hetzelfde voor deze groep medewerkers."