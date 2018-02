Bestuurder in busje geschampt door trein op spoorovergang

ALKMAAR - Een trein en een busje zijn vanochtend rond 10.00 uur met elkaar in botsing gekomen op de spoorwegovergang op de Noorderkade in Alkmaar. Het busje zou met de achterkant stil hebben gestaan op het spoor.

De bestuurder van het busje is door de brandweer bevrijd uit zijn voertuig, meldt een woordvoerder van de politie. Hij had nekklachten, maar is niet naar het ziekenhuis gebracht. Medisch specialisten die met een traumahelikopter onderweg waren naar het ongeluk, hoefden niet in actie te komen.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend bij de politie. Volgens de vrouw van de bestuurder van het busje werd hij verrast door de aanrijdende trein. Hij zou geen bellen hebben gehoord en de spoorbomen zouden ook niet dicht zijn gegaan. Hij hoorde volgens haar ineens hard getoeter van de trein.

Vanwege het ongeval rijden er voorlopig geen treinen tussen Alkmaar en Den Helder en tussen Alkmaar en Hoorn. De verwachting is dat het treinverkeer op dat traject pas rond 13.00 uur wordt hervat.

Het busje is inmiddels geborgen. De trein kon rond 11.00 uur terugkeren naar het station in Alkmaar.