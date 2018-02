Middeleeuwse skeletten en begraafplaats gevonden onder dorpsplein

TUITJENHORN - Tijdens grondwerkzaamheden aan de Kerkbuurt in Tuitjenhorn zijn afgelopen week twee complete graven met skeletten tevoorschijn gekomen. De eeuwenoude graven lagen onder twee kastanjebomen die kort geleden uit voorzorg zijn weggehaald. Op de plek heeft een kerkhof gelegen van een grote middeleeuwse kerk.

Om nieuwe bomen te kunnen planten aan de Kerkbuurt is tot een meter diep gegraven. Daarbij stuitte de aannemer op verschillende botten en graven. Ook langs de buitenkant van het plantvak werd een muur zichtbaar.Omdat al bekend was dat er een begraafplaats heeft gelegen, was ook de Archeologische Dienst Westfriesland aanwezig.

Wederopstanding

Twee graven zijn in z'n geheel nog aanwezig. De contouren van de kist zijn nog zichtbaar, maar het hout is helemaal vergaan. De graven liggen oost-west, zodat de gelovige met de wederopstanding naar het oosten kijkt. De overige graven zijn door kabels, leidingen en riolen al vernield. Het is nog niet bekend hoe oud de graven precies zijn.

Nieuwe linden

De middeleeuwse kerk die aan de Kerkbuurt heeft gestaan, was gewijd aan St. Christina. Die is in 1830 afgebroken, omdat deze toen in zeer slechte staat verkeerde. Op dezelfde plek kwam een nieuwe kerk die vervolgens in 1923 tegen de grond ging. Er ligt nu een weg en een plein, waar binnenkort twee nieuwe linden komen te staan. De opgegraven beenderen zijn voor onderzoek overgebracht naar het depot van de Archeologische Dienst in Hoorn.