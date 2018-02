Deel dit artikel:











Omstreden lijsttrekker Geurt Visser wil niet in gemeenteraad Den Helder, wel in Zuid-Holland Foto: NH Nieuws/Matthijs Gemmink

DEN HELDER - Geurt Visser, de lijsttrekker van Gemeentebelangen in Den Helder, wil na de verkiezingen van 21 maart geen plaatsnemen in de gemeenteraad voor die partij. Hij is enkel geïnteresseerd in de positie van wethouder. Opvallend genoeg is hij voor Lokaal LPN in Pijnacker-Nootdorp, waar hij ook lijsttrekker is, wel bereid om in de raad te zitten.

Dat bevestigt Visser aan mediapartner Den Helder Actueel. "Ik heb niet de ambitie om in Den Helder de gemeenteraad in te gaan", zei Visser eerder tegen nieuwsplatform Pijnacker-Nootdorp Actueel. "Ik heb vanaf het begin gezegd: ik wil daar nog wel op de lijst om de kans te krijgen om opnieuw wethouder financiën te worden. Dat is voor een deel ook als rehabilitatie, ja. Maar ik word er geen raadslid. Er staan in Den Helder prima mensen op de lijst, dus het is ook niet nodig." Visser bekleedde al eens de positie van wethouder in Den Helder, maar dat liep destijds niet goed af. In mei 2015 trad Visser onder druk af, nadat hij beschuldigd was van het versturen van seksueel getinte berichten naar vrouwelijke collega's. 'Geile Geurt'

De ex-wethouder, bijgenaamd 'Geile Geurt', gaf toe dat hij flirterige conversaties had met vrouwen met wie hij een werkrelatie had, maar volgens hem waren die nooit als seksuele intimidatie bedoeld. Volgens Visser ging het om berichten als 'Wat zie je er weer leuk uit vandaag'. Volgens collega's gingen de opmerkingen echter verder. Zo zou hij tegen een vrouw hebben gezegd: "Leuk blouseje: ik ben benieuwd wat voor beha je er onder aan hebt". Vervolg

Of Visser zijn rentree gaat maken in de Helderse politiek is dus nog even afwachten. De gemeenteraad kiest na de verkiezingen wie wordt aangewezen als wethouder.