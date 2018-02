Deel dit artikel:











Automobilist rijdt auto aan gort tegen plantsoenafscheiding Foto: Telemedia BV Foto: Telemedia BV

SCHAGEN - Een automobilist is afgelopen nacht rond 3.45 uur in de Havenstraat in Schagen tegen de stenen rand van een plantsoen aan gereden. De bestuurder was even hiervoor de controle over het stuur kwijtgeraakt door nog onbekende oorzaak.

De voorkant van de auto kwam met zo'n klap tegen de afscheiding aan, dat het voertuig olie begon te lekken. De automobilist zou volgens getuigen door ambulancepersoneel meegenomen zijn naar het ziekenhuis. De aard van zijn verwondingen is onbekend. De auto is meegenomen door een bergingsbedrijf.