Albert Heijn komt met eigen soap vol lief en leed uit de supermarkt

ZAANSTAD - Goede Korting, Slechte Korting, Onderweg naar de Kassa of Goudkuipje: zomaar een paar suggesties voor de naam van de nieuwste Nederlandse serie, want als eerste supermarktketen van Nederland komt Albert Heijn binnenkort met een eigen soap.

De afleveringen worden uitgezonden op het YouTube-kanaal van de Zaanse grootgrutter. "We willen zo op een vernieuwende manier verbinding maken met onze klanten in de winkels", zegt een woordvoerder tegen de NOS. Het idee om een soap te maken, werd geopperd door personeel op de werkvloer.

Op haar YouTube-kanaal behandelt Albert Heijn (AH) nu vragen van klanten. Daarnaast wordt het kanaal gebruikt voor vlogs van down-patiënt Sjoerd, die zijn opwachting eerder al maakte in De Laatste Downer, een programma van de EO.

Waargebeurde situaties

AH benadrukt dat er geen producten zullen worden aangeprezen in de soap. "Daar hebben we andere kanalen voor. Met de soap willen we klanten kunnen aanspreken op een nieuwe manier." Over de inhoud worden nog geen mededelingen gedaan, al zullen de verhalen zijn gebaseerd op waargebeurde situaties in de winkels.

De supermarktketen heeft een televisieproducent in de arm genomen en zoekt nog professionele acteurs. Waarschijnlijk wordt de eerste aflevering over ongeveer een maand uitgezonden.