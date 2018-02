Deel dit artikel:











Sushi-bezorger naar ziekenhuis na aanrijding met busje Foto: HFV / Rowin van Driest Foto: HFV / Rowin van Driest

HAARLEM - Een sushi-bezorger en een busje zijn vanavond in de Merovingenstraat in Haarlem op elkaar gebotst. De bezorger, die op een scooter reed, is naar het ziekenhuis gebracht.

Ooggetuigen melden aan NH Nieuws dat de maaltijdbezorger 'ernstig gewond' is geraakt. Het slachtoffer zou onder leiding van politiemotoren naar het ziekenhuis zijn gebracht. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Hoe het op dit moment met de scooterrijder gaat, is niet bekend.