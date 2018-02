Younes helpt Jong Ajax aan koppositie in de Jupiler League

AMSTERDAM - Jong Ajax heeft de kop genomen in de Jupiler League. Dat deed de ploeg van trainer Michel Reiziger door met 2-0 te winnen van Helmond Sport. Amin Younes en Victor Jensen zorgden voor de doelpunten.

Jong Ajax begon, met Erik ten Hag als aandachtige toeschouwer, aan het duel met een dure voorhoede. Dennis Johnsen, Mateo Cassierra en Amin Younes vertegenwoordigen tot etterlijke miljoenen. Daar stond tegenover dat een vaste spelers als Dani de Wit, Che Nunely Noa Lang, Darren Sidoel en Kaj Sierhuis er niet bij waren. Zij spelen dinsdagavond mee met Ajax O19 tegen Paris Saint Germain O19 om een plek in achtste finales van de UEFA Youth League.

Younes scoort

Jong Ajax had het beste van het spel en Helmond Sport kwam er slechts sporadisch uit. Amin Younes dribbelde in de 22e minuut op zijn karakteristieke wijze naar binnen, passeerde twee Helmond Sport-spelers en schoot Jong Ajax op voorsprong in de verre hoek.

Ook na de rust was Jong Ajax de betere ploeg, hoewel Helmond Sport het in de eerste minuten na de thee wel even probeerde. Jong Ajax kreeg een paar grote kansen via onder andere Mateo Cassierra, Teun Bijleveld en Leon Bergsma, maar keeper Van Gassel voorkwam de 2-0.

Eerste goal Victor Jensen

Die 2-0 viel dan toch nog zes minuten voor tijd. Teun Bijleveld gaf goed voor op Victor Jensen, die zijn eerste goal in dienst van Ajax kon scoren.

Jong Ajax voert nu de ranglijst van de Jupiler League aan met 48 punten uit 23 wedstrijden. NEC volgt met twee punten minder.

Dinsdag UEFA Youth League

Dinsdagavond is De Toekomst stijf uitverkocht voor het duel in de UEFA Youth League tussen Ajax O19 en Paris Saint Germain O19 om een plek in de achtste finales.

Opstelling Jong Ajax: Alblas; Orejuela (Bijleveld/46), Doekhi, Bergsma, Sanniez; Matusiwa, Eiting, Flemming; Johnsen, Cassierra (Pasquali/76), Younes (Jensen/64)

Opstelling Helmond Sport: v.Gassel; Warmolts, Fecunda, Edwards, Verkennis, Bourdouxhe, Braber, de Braaf, Zwanen (Van Koesveld/69), Hiwat (Vincento/67), Thomassen