Gewonden na kop-staartbotsing drie auto's Diemen

DIEMEN - (AT5) Bij een aanrijding aan de Weteringweg in Diemen zijn twee mensen gewond geraakt. Eén van hen moest met een ambulance mee naar het ziekenhuis.

Op foto's is te zien dat er drie auto's op elkaar zijn gebotst. Dat ging met enige vaart, want bij de achterste auto is de airbag ontploft. Hoe de auto's op elkaar konden botsen, is onduidelijk. Daar gaat de politie nu onderzoek naar doen.

Weg afgesloten

Na het ongeluk moest de weg in beide richtingen worden afgesloten. Eén van de gewonden kon ter plaatse worden behandeld, de ander moest met de ambulance naar het ziekenhuis.