Jong AZ klimt een plekje na winst op FC Oss

WIJDEWORMER - Jong AZ heeft eindelijk weer een goede wedstrijd afgesloten met 3-1 winst. FC Oss was het slachtoffer van de Alkmaarse dadendrang.

Bij Jong AZ startte Alec Georgen in de basis. De rechtsback kwam op huurbasis over van Paris Saint Germain. Het begin van de wedstrijd was voor FC Oss, maar na een kwartier kwamen de Alkmaarders beter in de wedstrijd. Dat resulteerde na een half uur spelen in de voorsprong. Lion Kaak gleed uit, waarna Ferdy Druijff, op aangeven van Tiijani Reijnders, de 1-0 raak kon schieten.

Na rust naar 3-0

Binnen tien minuten na de rust vergrootte Jong AZ de voorsprong. Istvan Bakx verspeelde de bal op het middenveld, waarna Mees Kaandorp na een een-tweetje met Jamie Jacobs de bal binnenprikte. Ook daarna waren de beste kansen voor Jong AZ. Dat resulteerde in de 78e minuut in de 3-0 toen Kai Korniuk op snelheid langs zijn tegenstander ging en de bal goed binnenschoot.

Penalty tegen

Door een penalty van Fatih Kamaçi, drie minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd, mocht FC Oss nog een tegen doelpunt maken. Jamie Jacobs was de veroorzaker van de strafschop.

Door de winst passeert Jong AZ Helmond Sport op de ranglijst en staat nu achttiende met 20 punten uit 23 duels.

Opstelling Jong AZ: Olij; Georgen, Regeling, Kramer, Wijndal (Bakker/63); Hoedemakers, Kaandorp (Hardijk/73), Reijnders; Druijff, Jacobs, Koreniuk

Opstelling FC Oss: Mous; Piqué, Stuy van den Herik, Fleuren, v.d. Sluys, Kaak, Kamaci, Dogan, Janssen, v.d. Biezen, Bakx (Oratmangoen/57)