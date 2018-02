Verdachten onderschept cocaïnetransport ontkennen in alle toonaarden

MEDEMBLIK - De verdachten van het coketransport dat in december 2016 via de Antwerpse haven naar een loods Medemblik zou worden gebracht, ontkennen in alle toonaarden.

Dat bleek vandaag tijdens de eerste dag van de inhoudelijke zitting van de zaak in het Paleis van Justitie aan het Amsterdamse IJdok. Het Openbaar Ministerie ziet de 31-jarige H. en de 36-jarige T. uit het Engelse Liverpool als de eigenaren van de 1.800 kilogram cocaïne, die in een lading bananen naar Nederland had moeten komen.

Zo ver kwam het niet, want justitie kreeg bijtijds lucht van het transport en installeerde camera's en microfoons in de leegstaande loods in Medemblik. Dat was niet alles: toen de recherche ontdekte dat de dozen met bananen en drugs via de Antwerpse haven Europa zouden bereiken, werd in samenspraak met de Belgische douane besloten het transport daar op te wachten, de drugs eruit te halen en de bananen te volgen.

Zoals verwacht reed de vrachtwagen op 6 december met bananen vanuit Antwerpen naar de loods in Medemblik. Daar stonden de Britten H. en T. in gezelschap van Brit L. en de Rotterdamse Turken G. en A. op de levering ter waarde van 55 miljoen euro te wachten.

Geen gram cocaïne

Zodra de bananen daar zijn binnengekomen, beginnen de verdachten met het uitpakken van de dozen. Ze komen er al snel achter dat er iets mis is gegaan, want tussen de bananen zit geen gram cocaïne. Ze denken te zijn geript, maar sluiten niet uit dat de Belgische autoriteiten erachter zitten.

Op dat moment stormt de politie de loods binnen en houdt behalve de drie Britten en twee Turkse Rotterdammers nog twee Nederlanders en een Colombiaan aan. Een van de Nederlanders zou verantwoordelijk zijn geweest voor het transport, de ander voor het prepareren van auto's, waarmee de coke van Medemblik naar Engeland moesten brengen.

Volgens de Officier van justitie was de Colombiaan C. ingevlogen om aan de hand van codes de dozen mét cocaïne eruit te pikken. Die codes zouden zijn verstuurd via versleutelde berichten, een aanname die wordt ondersteund door het feit dat C.'s telefoon was teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

De veronderstelde Nederlandse verantwoordelijke voor het transport verklaarde voor de rechtbank dat hij de partij bananen had ingekocht, en met verlies had verkocht aan een bedrijf in Rotterdam. Toen hij van een Brits bedrijf een veel betere prijs kreeg, zou hij ze alsnog aan dat bedrijf hebben verkocht. Dat bedrijf blijkt echter van niets te weten.



Partner

Het bedrijf in Rotterdam waarvoor de 'bananen' aanvankelijk bestemd waren, wordt bovendien geleid door de partner van één van de verdachte Britse opdrachtgevers van het transport. Beide Rotterdamse verdachten weigerden echter te zeggen wie hen de opdracht had gegeven voor het transport.

Voor de zaak zijn in totaal vier dagen uitgetrokken. Morgen formuleert de Offiier van justitie een strafeis, waarna de advocaten van de verdachten op woensdag en donderdag in de verdediging gaan. Voor een negende verdachte is een aparte zitting gepland, omdat hij onlangs een nieuwe advocaat heeft en hij zich nog moet inlezen.

De uitspraak volgt naar verwachting over twee weken.