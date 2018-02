Maikel Kat meldt zijn partij vloggend aan voor de verkiezingen

ZAANSTAD - Alle lokale fracties moesten vandaag hun kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen indienen. Zo ook Maikel Kat van de nieuwe Zaanse partij De Volksstem. Hij meldde de kandidatenlijst voor zijn nieuwe partij, De Volkstem, al vloggend aan in de gemeente Zaanstad.

Met een cameraatje op zijn borst zit de ietwat nerveuze Maikel Kat tegenover de medewerker van het centrale stembureau in Zaanstad. Voor Kat is het een spannend moment. Hij zat eerder al in de gemeenteraad voor de SP. Nu wil hij met zijn nieuwe partij een 'transparantere' politiek creëren, voornamelijk door te gaan vloggen.

"Ik wil mensen veel meer meenemen in de politiek", vertelt Maikel Kat aan NH Nieuws. Bij SP Zaanstad was het, volgens Kat, allemaal veel 'beslotener'. Hij vindt 'vloggen en het filmen' veel meer van deze tijd.

Controle

Na het inleveren van de kandidatenlijst wordt deze gecontroleerd door het centrale stembureau. Als er niets aan ontbreekt, doet de gemeentepartij mee in de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.