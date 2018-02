Ook Hoorn overweegt openbaarmaking lijst met alcoholovertreders

HOORN - De gemeente Hoorn overweegt een lijst te maken van horecazaken, supermarkten en sportkantines waar minderjarigen alcohol kunnen kopen. Daarmee zou de gemeente het voorbeeld volgen van Schagen, dat eind vorige week een lijst openbaarde met locaties waar het alcoholverbod voor minderjarigen niet of niet altijd wordt nageleefd. Horecaondernemers vinden het belachelijk dat ze op deze manier aan de schandpaal worden genageld.

De regio West-Friesland, waar Hoorn onder valt, staat landelijk bekend als een regio met veel alcoholdrinkende jongeren. Wel doet de regio het steeds beter op het gebied van preventie.

"Daarom willen we eerst in overleg met betrokken partijen, voordat we met een name-and shame-lijst van overtreders van de alcoholwet komen", aldus een woordvoerder van de gemeente Hoorn. "We willen vooral eerst de ondernemers, die voor een daling van verkoop onder jongeren hebben gezorgd, danken voor hun inzet."

Schagen

In Schagen zijn slijterijen, buurthuizen, sportkantines, café's, restaurants en ook supermarkten er in veel gevallen niet in geslaagd om het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar na te leven. Dit ondanks de identificatieplicht en de stickers van de NIX18-campagne op de deuren. "Als dat jaar na jaar het geval blijkt, is het heel triest om te constateren dat Schagen het slecht doet", vertelt de Schagense burgemeester Van Kampen.

De Schager afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vreest dat het openbaar maken van de overtrederslijst de jongeren juist aanzet om 'het ook eens te proberen'. "Als ze merken dat het makkelijk gaat, dan wordt het gewoon een sport voor om ergens alcohol te kunnen kopen", aldus Roy van der Weel van KHN. "Wij pleiten ervoor dat het kopen van alcohol strafbaar wordt voor jongeren onder de 18, zodat ook zij verantwoording dragen."

Andere gemeente

NH Nieuws heeft de kwestie ook voorgelegd aan de gemeente Alkmaar en de gemeente Den Helder. Beide gemeenten zien een lijst van alcoholovertreders niet zitten.