KLM-toestel op Bristol Airport ontruimd na gezichtsbedrog Foto: Bedminster Fire Station

BRISTOL - Een KLM-toestel is vanochtend op het vliegveld van Bristol, vlak voor vertrek naar Amsterdam, in allerijl ontruimd omdat een passagier rook had gezien. Dat bleek echter gezichtsbedrog.

Dat bevestigt een woordvoerder van KLM, die laat weten dat een passagier tijdens het boarden bij een van de vleugels van het toestel rookontwikkeling signaleerde. De bemanning nam het zekere voor het onzekere en liet het toestel ontruimen. Nader onderzoek wees uit dat er niets aan de hand was. "Het ging om damp van een stof die wordt gebruikt voor het de-icen", legt de woordvoerder uit. Piloot

Het toestel zou om 6.15 uur Engelse tijd vertrekken. Dat werd een uur later, zo twittert een passagier die ook meldt dat de ontruiming van het toestel rustig verliep. "Na een uur kwam de piloot vertellen dat het om een optische illusie ging, veroorzaakt door licht bij de staartvleugel." Dat laatste klopt volgens de KLM-woordvoerder dus niet: de passagier die alarm sloeg zou damp abusievelijk hebben aangezien voor rook.