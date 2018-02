Olympische Noord-Hollanders: Carlijn Schoutens schaatst voor de USA

HEEMSTEDE - GANGNEUNG Voor Carlijn Schoutens staat zaterdag haar eerste Olympische optreden gepland. De schaatsster uit Heemstede gebruikt daarvoor haar dubbele nationaliteit. Schoutens komt in Gangneung in actie namens de Verenigde Staten. Ze start meteen na de dweilpauze van de 3000 meter tegen de Canadese Tutt.

De ouders van Schoutens zijn Nederlanders in hart en nieren. Schoutens zelf is in New Jersey geboren, toen haar ouders daar voor hun werk verbleven. Dat leverde haar een dubbel paspoort op. Toen ze amper zeven maanden oud was, verhuisde ze met haar ouders terug naar Nederland, waar de familie in Heemstede ging wonen.

Voetbalclub wilde geen meiden

Op zevenjarige leeftijd vertrok de familie opnieuw voor een jaar naar de VS. Naar Viriginia om precies te zijn. Weer terug in Nederland, wilde Schoutens gaan voetballen, maar de lokale voetbalclub liet geen meiden toe; dus koos ze maar voor schaatsen.

Op de ijsbaan in Haarlem zette ze haar eerste stappen op de doorlopers en al snel bleek ze talent te hebben. De doorlopers werden noren en ze pakte een paar jaar later een bronzen plak op het NK voor junioren. Daarna mocht ze ook meedoen aan een wereldbekerwedstrijd in Minsk en dat allemaal onder de Nederlandse driekleur. In Harlem was ze een trainingsmaatje van Esmee Visser, die later tijdens de Olympische Spelen uitkomt op de 5000 meter.

Terug naar huis

Ondanks die Oranjesuccessen, dacht ze toch in Amerika meer kansen te hebben om haar droom, professioneel schatsster te worden, te kunnen verwezenlijken. In Nederland zat ze dicht tegen het topniveau aan. Sjoerd Geraets, haar oude trainer uit Haarlem, bracht haar op het idee om tijdelijk naar de VS te verhuizen. "Ik dacht in eerste instantie om daar een jaar te schaatsen. Gewoon een jaar op avontuur." Op negentienjarige leeftijd keerde ze dus terug naar de VS.

De oceaan oversteken

Ze stuurde een mailtje naar de toenmalige bondscoach. De Amerikanen waren zeer geïnteresseerd toen bleek dat Schoutens inderdaad de oceaan zou oversteken voor haar toekomst als schaatsster. Eenmaal in Amerika kreeg ze een aanbod van de Amerikaanse talentenploeg van Tucker Fredricks. Op dat moment was Schoutens meteen verkocht en besloot ze onder de Amerikaanse vlag te gaan rijden. "Ik voel me een echte Amerikaanse met een Amerikaans accent." Het enige probleem was dat ze studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De rigoureuze verandering dwong haar om de studie geneeskunde tijdelijk stop te zetten. "Een of twee keer per jaar ging ik terug naar huis om mijn examens te maken. Daarna ging ik weer naar Amerika om te trainen." Schoutens maakt op dit moment alleen de theorietoetsen. Praktijk doet ze later, want arts worden wil ze nog altijd.

Allround kampioen USA

In het jaar dat ze de oceaan overstak, kende Schoutens meteen succes. Ze werd onmiddellijk Amerikaans kampioen allround en kampioen op de 5000 meter. Dat leverde haar World Cup-deelnames op en in het seizoen 2015/2016 werd Schoutens opgenomen in het nationale team van de VS, met Thomas Cushman als coach. In 2016 vie ze hard en liep een flinke hersenschudding op.

Debuut op WK allround

Na een jaar in de lappenmand keerde ze in 2016/2017 terug in het wereldbekercircuit en debuteerde op het WK allround.

Ondanks de grote oversteek naar Amerika volgt haar oude ijsclub in Haarlem Carlijn nog op de voet.

'Alle goede dingen heb ik hier'

Het blijft voor veel schaatsliefhebbers toch apart. Een Nederlandse die naar Amerika trekt om profschaatster te worden. Dat is voor Amerikanen alsof een honkballer carrière in Nederland wil maken. "Ja, Nederland is ongetwijfeld schaatsland nummer één", geeft Schoutens onmiddellijk toe op de website van Team USA. "Maar uiteindelijk draait het slechts om een paar dingen: een goed team, een goede coach en een goede baan. Dat heb ik hier in Salt Lake City."

Dat bleek ook wel te kloppen. Schoutens ontving door haar winst op de 3000 en 5000 meter bij de Amerikaanse een ticket voor de Winterspelen van 2018. Op beide afstanden noteerde ze de snelste Amerikaanse tijden. Maar in Gangneung krijgt Schoutens een druk programma, want ze komt ook uit op de 1500 meter, de mass start en de plegenachtervolging.

Alles uit de kast

Vooruitkijkend naar de Olympische Spelen zal een medaille op dit moment te hoog gegrepen zijn voor de Nederlandse Amerikaanse. Het gat tussen de persoonlijke records van haar en Irene Wüst bedraagt op de 5000 meter ruim twaalf seconden. Met haar Nederlandse roots zou een race tegen een Nederlandse leuk zijn, maar dat is voor haar op dit moment niet belangrijk. "Het zou heel leuk zijn als ik tegen een Nederlandse mag starten, maar het gaat natuurlijk wel om de winst. Als ik eerlijk ben zou een medaille een grote verrassing zijn, maar zeg nooit nooit."

Winst wordt dus lastig, maar Schoutens wil met opgeheven hoofd kunnen terugkijken op haar race. "Ik wil de beste race rijden ooit rijden. Ik wil het gevoel hebben dat ik ook maar niks harder had gekund."

Persoonlijke records

"Ik heb de baan al een aantal keren gezien. Het ziet er allemaal schitterend uit en ook het ijs is heel goed. Ik denk dat ik daar wel een mooie tijd neer kan zetten en misschien kan ik ook wel mijn persoonlijke record aanscherpen." Haar persoonlijke records zijn 4.05,54 op de 3000 meter en 7.06,94 op de 5000 meter.