Griepepidemie legt Hoornse basisschool plat: kwart leerlingen naar huis

HOORN - De aanhoudende griepepidemie zorgt op veel basisscholen voor flinke problemen. Steeds meer docenten melden zich ziek en vervangers zijn nauwelijks te vinden. Vooral OBS De Wissel in Hoorn is zwaar getroffen: daar zijn vandaag de leerlingen van vier klassen naar huis gestuurd. Dat is een kwart van de school.

Als docenten zich ziek melden is dat al snel een probleem voor basisscholen, want invallers zijn moeilijk te vinden. "De docenten zijn gewoon op", legt Mark Leek, directeur van OBS De Wissel uit. "Het is onze taak om goed onderwijs te geven, maar dat lukt op deze manier gewoon niet meer. En dat is verschrikkelijk", vindt de directeur van de Hoornse basisschool.

OBS De Wissel is niet de enige school die kampt met de problemen. Op de site Het Lerarentekort Is Nu wordt geïnventariseerd hoeveel scholen zonder goede vervanging zitten. Op zeker zeven Noord-Hollandse scholen zijn vandaag meerdere klassen naar huis gestuurd.

Opvang

Voor veel ouders is het ziekteverzuim van de leerkrachten een probleem. OBS De Wissel probeert het zo goed mogelijk op te lossen. "We zijn ons er heel erg van bewust dat het erg vervelend is voor de ouders en verzorgers", legt Leek uit. "We zorgen ervoor dat alle kinderen die niet thuis kunnen blijven onderverdeeld worden in andere klassen."