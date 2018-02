Raadslid D66 beschuldigt PVV-kandidaat onterecht van valse titel

WEESP - Raadslid Saskia ter Kuile van D66 Weesp heeft zichzelf afgelopen zaterdag enigszins voor schut gezet op Twitter, toen ze PVV Zaanstad-kandidaatsraadslid Jaap Docter probeerde te ontmaskeren als 'leugenaar'. Zij dacht Docter te slim af te zijn door zijn titel als 'docter' in twijfel te trekken. Echter is dit niet zijn titel, maar zijn achternaam.

"De kandidaat verwijst naar zichzelf als docter", aldus Ter Kuile in haar inmiddels verwijderde tweet. Ze probeerde de titel van PVV-kandidaatsraadslid Jaap Docter onderuit te halen, door openbaar te maken dat hij 'slechts' een fysiotherapeut is met een cursus echografie en "geen docter of doctor".

Al snel kwamen hier via Twitter veel reacties op. Hieruit bleek dat hij Docter niet gebruikt als titel, maar dat dit gewoon zijn achternaam is. "Ik heb de tweet te snel verstuurd", vertelt Ter Kuile aan NH Nieuws. "Ik trek het boetekleed aan. Ik zat in deze situatie fout, sorry."

Lees ook: Zaanse partijen sluiten samenwerking met PVV uit

Jaap Docter zegt zelf dat hij nog steeds op excuses wacht van Ter Kuile.