NS deelt vrijkaartjes uit aan iedereen met de naam 'Prins'

NOORD-HOLLAND - De Nederlandse Spoorwegen delen gratis treinkaartjes uit aan reizigers met 'Prins' in hun achternaam.

Aanleiding hiervoor is het carnaval, dat aankomend weekend wordt gevierd de zuidelijke delen van ons land. Wie Prins of Prinsen heet, kan tijdens het volksfeest gratis met de trein naar een van de carnavalssteden.

Extra geluk is er voor de eerste aanmelding. Die krijgt namelijk een eigen coupé in een speciale feesttrein. "De eerste Prins die zich aanmeldt mag zijn eigen Raad van Elf (vrienden) meenemen en wordt vorstelijk onthaald in de prinscoupé die op zaterdag 10 februari ’s middags naar hun gewenste feestbestemming vertrekt", schrijft de NS.

Overigens krijgt niet elke 'Prins' een kaartje: alleen de eerste duizend deelnemers krijgen een gratis ticket.