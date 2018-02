Deel dit artikel:











Man zwaargewond na val van steiger in bedrijvenpand Beverwijk

BEVERWIJK - Een man is vanmiddag zwaargewond geraakt toen hij in een pand aan de Parallelweg in Beverwijk van een steiger viel.

Dat gebeurde rond 14.50 uur, bevestigt een woordvoerder van de politie. Van welke hoogte de man viel, is niet bekend. Direct na de val werden de hulpdiensten gealarmeerd, waaronder ook een traumateam en de brandweer. Om te voorkomen dat zijn toestand zou verslechteren is hij op een vacuümmatras gelegd. Daarna heeft de ambulance hem met onbekend letsel onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.