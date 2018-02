Deel dit artikel:











Bewoners hun huizen uit om instortingsgevaar: "Ik ga het hier heel erg missen" Foto: NH/Mischa Korzec

KROMMENIE - Deze week vertrekken de eerste bewoners van de straat Blok in Krommenie. Vijf huizen in de straat zijn in zo'n slechte staat dat er direct instortingsgevaar dreigt. Het is het begin van het einde van een hechte buurt.

Om aan te geven hoe scheef haar huis staat legt Kitty Philippo een rol tape op de grond. In rap tempo rolt de verhuistape naar de andere kant van de kamer. "Als ik iets kwijt ben ligt het altijd daar", zegt Kitty cynisch. Na onderzoek bleek de fundering onder haar huis verrot. Het huis is ondertussen gestut net als dat van haar buren. In totaal 84 andere huizen in de buurt dreigen ook gesloopt te worden. Lees ook: Instortingsgevaar voor vijf huizen in wijk Krommenie De buurt gaat Kitty het meeste missen. "Mensen zijn hier zo sociaal, er wordt altijd gezwaaid." Kitty kan nu voor drie maanden naar een noodwoning. Na drie maanden mag ze nog een keer verhuizen naar een woning waar ze kan blijven. Veel bewoners hopen terug te keren naar de buurt als de oude huizen zijn afgebroken en er nieuwbouw staat. De angst is er dat de huurprijzen dan flink gestegen zijn. Het is dan ook onzeker of de bewoners rond het Blok ooit zullen terug keren.