Enkhuizer op weg naar Paralympics: "Bijzonder hoe iedereen me volgt"

ENKHUIZEN - Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en nog vijf andere landen. Het trainingsschema van Jeffrey Stuut zit bomvol in de aanloop naar de Paralympische Spelen. Tijdens een weekje in Nederland heeft hij tijd om met NH Sport te praten.

Wie twee jaar geleden aan de para-skiër gevraagd had naar de Paralympische Spelen, had een vernietigende blik gekregen. In het Duitse Pitztal kwam hij zwaar ten val en brak zijn rechterbeen op drie plaatsen. Een revalidatieperiode van een half jaar volgde. "Dat was ook mentaal heel zwaar", vertelt Stuut. "Elke keer zag ik mijn ploeggenoten vertrekken naar het buitenland en daar wilde ik bij zijn. Dat was mijn debuutseizoen in de World Cup. Toch heeft het me mentaal sterker gemaakt. Daarnaast heb ik de kans gekregen om aan mijn fysiek te werken. Zo kwam ik het jaar erna sterker terug dan ooit."

Als trotse Enkhuizer krijgt de skiër veel reacties van mensen uit de stad: "Heel veel mensen volgen het op social media, ik krijg altijd zoveel lieve berichten. Vrienden, oud-leraren. Ik vind het heel bijzonder hoe iedereen in de stad me volgt."

Stuut doet mee aan de Paralympische Spelen omdat hij aan de linkerkant van zijn lichaam verlamd is. Toch weerhoudt hem dat er niet van om met een enorme snelheid de berg af te gaan. In korte tijd skiede hij zich in de kijker van de bondscoach van de nationale skiselectie voor aangepaste skiërs. Inmiddels heeft hij een A-status bij het NOC*NSF en ziet hij zijn kansen positief in: "Het zal erg close worden, dat is het bij elke wedstrijd wel. Maar ik ga meedoen voor de medailles, daarom ga ik er ook heen."