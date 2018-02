Terugblik Hete Hangijzers: Toch een Vomar in Heemstede

HEEMSTEDE - Ruim vier jaar geleden ging NH Nieuws op zoek naar wat jullie Hete Hangijzers waren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014. In elke gemeente speelden er volop kwesties die inwoners graag anders zouden willen zien. Voor de verkiezingen in 2018 zochten wij uit wat er in vier jaar tijd is veranderd: zijn de hangijzers opgepakt of is alles nog zoals het was?

In Heemstede wilde men vier jaar geleden voor geen goud dat er een nieuwe Vomar zou komen aan de Binnenweg. Zo zei de slijter in 2014 voor onze camera over de naderende komst van de supermarkt: "Dat zal binnen een paar jaar het einde van mijn winkel betekenen. De grote druk van de supermarkt zal hier echt voelbaar zijn." Hij heeft de komst van de Vomar niet afgewacht en is inmiddels vertrokken.

De ondernemer was toentertijd niet de enige die tegen de komst was. "Mijn grootste bezwaar is dat de winkel een heel groot ding is, die op een veel te kleine plek wordt gepropt", verklaarde een buurtbewoonster toen.

Inmiddels is duidelijk dat de supermarkt er toch echt gaat komen. Volgens buurtbewoonster Fieke Kooi hebben de lokale politieke partijen geen oog voor de democratie. "Burgers zijn leuk als ze komen stemmen en voor de rest moet je er geen last van hebben. Dat is zo'n beetje de indruk die ze je geven."



Zij en met haar vele andere Heemstedenaren zijn niet te spreken over het feit dat de Vomar al de tiende supermarkt in het dorp wordt. "Het is echt niet alsof Heemstedenaren nu honderdduizend kilometers moeten rijden om hun kinderen eten te geven, want er zijn al genoeg supermarkten hier."

'Burgers zijn niet gek'

Daarom doet Kooi een stevige oproep aan de politici. "Doe meer je best om te luisteren naar wat de burgers zeggen, want ze zijn niet gek. Over vier jaar moet er weer gekozen worden en dan ben je niet van burgers af. Dat zijn geen lastige mensen die jou in de weg lopen, jij bent in dienst van hen. Jij bent zelfs door hen gekozen, dus doe alsjeblieft wat de burgers je vragen."

