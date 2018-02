Deel dit artikel:











Meerkampster Anouk Vetter laat WK indoor schieten Foto: EPA/ Facundo Arrizabalaga

AMSTERDAM - Meerkampster Anouk Vetter laat het WK indoor begin maart in Birmingham schieten. De regerend Europees kampioene op de zevenkamp zet alles op het buitenseizoen en dan met name het EK in Berlijn, waar ze haar titel wil verdedigen.

Lees ook: Anouk Vetter: "Publiek heeft me er doorheen geholpen" Vorig jaar verbeterde de atlete bij het EK in haar geboorteplaats Amsterdam het nationale puntenrecord op de zevenkamp, dat nu op 6620 punten staat. het oude record stond op naam van Dafne Schippers. "Ik wil straks tijdens het EK atletiek in Berlijn optimaal presteren op de zevenkamp, daarvoor wil ik nu meer tijd hebben om te werken aan verbeterpunten", aldus Vetter, die vorig jaar brons veroverde op het WK in Londen. Vetter was door de internationale atletiekfederatie IAAF uitgenodigd mee te doen aan de vijfkamp bij het WK indoor, maar sloeg die invitatie dus af.