Overzicht: deze basisscholen hebben vandaag problemen door lerarentekort

NOORD-HOLLAND - Honderden leerlingen van basisscholen in onze provincie krijgen vandaag onvoldoende onderwijs door het tekort aan leraren. Dat blijkt uit cijfers van de website lerarentekortisnu.nl.

Veel scholen in Noord-Holland hadden al capaciteitsproblemen door te veel opstaande vacatures. Nu komt daar ook de griepepidemie bij, waardoor veel juffen en meesters ziek thuis zitten.

Volgens de website lerarentekortisnu.nl hebben alleen vandaag al 4.277 kinderen in Nederland niet de goede of helemaal geen leerkracht voor de klas gehad. Waarschijnlijk ligt dat cijfer nog veel hoger, aangezien slechts 24 procent van de scholen is aangesloten bij de website.

Betrouwbaar

Initiatiefnemer van de site is schoolbestuurder Jeroen Goes. Samen met een leraar ontwikkelde hij de website. "Scholen kunnen bij ons melden als er ergens een tekort is. We checken het nog, dus de informatie op de site is betrouwbaar", aldus Goes tegen NH Nieuws. Hij is geschrokken van het hoge aantal getroffen leerlingen. "We hebben tot nu toe informatie van een kwart van de scholen, dus het getal dat je ziet ligt nog veel hoger."

Bekijk hieronder een overzicht van de problemen van vandaag op Noord-Hollandse scholen. Kijk op de website voor meer informatie.

ZAANDAM

OBS et Buut - Groep 7 - Klas naar huis gestuurd

OBS et Buut - Groep 5a - Combinatie van maatregelen

HOORN

De Zonnewijzer - Groep 4 - Directielid of andere begeleider voor de klas

SBO De Wissel - Groep 8 - Klas naar huis gestuurd

SBO De Wissel - Groep 4 - Klas naar huis gestuurd

AMSTERDAM

De Buikslotermeer - Groep 7 - Onbevoegde voor de klas

De Buikslotermeer - Groep 3 - Combinatie van maatregelen

De Buikslotermeer - Groep 5 - Klas verdeeld

De Buikslotermeer - Groep 1-2 - Klas verdeeld

Burght - Groep 6 - Klas verdeeld

De Ark - Groep 1-2 - Klas verdeeld

E. Boekmanschool - Groep 5 - Klas verdeeld

E. Boekmanschool - Groep 1/2 - Invaller via detacheringsbureau

E. Boekmanschool - Groep 2 - Parttimer komt extra dag terug

De Morgenster - Groep 1 - Klas verdeeld

De Morgenster - Groep 8 - Combinatie van maatregelen

Samenspel - Groep 5 - Klas naar huis gestuurd

Kaap - Groep 5 - Klas verdeeld

De Kleine Reus - Groep 8 - Klas verdeeld

Aldoende - Groep 6 - Anders of combinatie

De Tamboerijn - Groep 3 - Onbevoegde voor de klas, klas verdeeld

ABBS Het Podium - Groep 1/2 - Klas verdeeld

BEVERWIJK

Basisschool Panta Rhei - Groep 1d - Klas verdeeld

Bethelschool - Groep 3 - Parttimer komt extra dag

Zeearend - Groep 7/8 - Onbevoegde voor de klas

CASTRICUM

BS Cunera - Groep 8 - Directielid of andere begeleider voor de klas

DEN BURG

De Fontein - Groep 8 - Parttimer komt extra dag terug

Jozefschool - Groep 1/2 - Klas naar huis gestuurd

BLARICUM

De Pionier - Groep 7 - Directielid of andere begeleider voor de klas

De Pionier - Groep 3 - Onbevoegde voor de klas

De Pionier - Groep 1/2 - Klas naar huis gestuurd

ASSENDELFT

De Regenboog - Groep 1/2 - Klas naar huis gestuurd

ALKMAAR

Nicolaas Beets - Groep 5/6 - Klas verdeeld

Nicolaas Beets - kleuterklas - Klas verdeeld

De Rank - Groep 5 - Klas naar huis gestuurd

't Baeken - Groep 3 - Gepensioneerde voor de klas

HAARLEM

De Peppelaer - Groep 1/2 - Parttimer komt extra dag

Beatrix - Groep 3 - Onbevoegde voor de klas

HEERHUGOWAARD

De Zeppelin - Groep 1/2 - Parttimer komt extra dag terug

NAARDEN

Godelindeschool - Groep 6 - Klas verdeeld

MEDEMBLIK

Het Koggeschip - Groep 4/5 - Klas verdeeld

BUSSUM

Koningin Emmaschool - Groep 4 - Klas naar huis gestuurd

HIPPOLYTUSHOEF

Henriccusschool - Groep 4 - Onbevoegde voor de klas

