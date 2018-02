Politiek Langedijk wil duidelijkheid over positie burgemeester Hoekema

LANGEDIJK - Een afvaardiging van de gemeenteraad van Langedijk gaat vanmiddag langs bij commissaris van de Koning Johan Remkes om te praten over de in opspraak geraakte burgemeester Jan Hoekema. De waarnemend burgemeester bleek bij zijn vertrek in Wassenaar 17.800 euro bovenop de normale wachtgeldregeling opgestreken te hebben.

Hoekema vertrok in 2016 als burgemeester van Wassenaar omdat hij niet overweg kon met de gemeenteraad. Uit documenten die het NRC in handen kreeg blijkt dat de afspraken in strijd zijn met de Gemeentewet. Uiteindelijk besloot Hoekema het extra geld terug te betalen.

Naast de extra wachtgeldregeling mocht Hoekema bijna een jaar langer in zijn ambtswoning blijven. Hij betaalde per maand 1400 euro voor het pand met een waarde van twee miljoen euro. In de overeenkomst werd ook afgesproken dat de gemeente, de commissaris van de Koning en het ministerie van Binnenlandse zaken niet actief zouden worden geïnformeerd.

"Pas op de plaats"

"Persoonlijk vind ik dat als je zo in opspraak komt, je pas op de plaats moet maken’’, vertelt Dirk Boonstra, fractievoorzitter van Hart voor Langedijk/D66 aan NH Nieuws. "Of het nu terecht is of niet. Het geeft zoveel ruis. Als burgemeester ben je juist degene die de integriteit moet bewaken."

Ook andere partijen zijn kritisch over het aanblijven van Hoekema maar willen eerst het gesprek met de commissaris van de Koning afwachten. "Ik moet me nu baseren op de verhalen in de media maar feit is wel dat het in Langedijk het gesprek van de dag is’’, vertelt Annelies Kloosterboer van Kleurrijk Langedijk. "Als ik in zijn positie zat, lijkt het me lastig om mijn gezicht nog te laten zien bij de supermarkt."

Geen belemmeringen

Klaas Zwart van GroenLinks heeft geen redenen om te twijfelen aan de integriteit van Hoekema. "De heer Remkes is de benoemende partij. En wij willen van hem weten of er nieuwe feiten zijn waardoor hij nu mogelijk een ander oordeel heeft. Deze afspraken zijn gemaakt bij zijn toenmalige werkgever en ik zie voor Langedijk geen belemmeringen.’’

Burgemeester Jan Hoekema is niet bereikbaar voor commentaar vanwege vakantie, laat de afdeling communicatie van de gemeente Langedijk weten. Bij de vorige raadsvergadering in Langedijk bood Hoekema de raadsleden uitgebreid zijn excuses aan. "Mijn vertrek in Wassenaar was bijzonder en heeft geleid tot een bijzondere overeenkomst. Terugkijkend had ik er beter aan gedaan om deze overeenkomst te heroverwegen.’’