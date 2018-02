Hoe is het met... Ron van der Gracht

HOORN - AMSTERDAM In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende sporters uit het verleden. Deze week Ron van der Gracht, de voetbaltrainer die tien jaar geleden algemeen kampioen van de zondagamateurs werd met Hollandia uit Hoorn en die twee jaar daarna promoveerde naar de nieuw ingevoerde topklasse.

In 2015 vetrok Van der Gracht na acht jaar bij Hollandia. "Ik ben toen trainer geworden van FC Den Helder, maar dat ging niet goed en we degradeerden. De laatste twee jaar ben ik trainer bij Zwaluwen'30 in Hoorn en dat gaat wel redelijk goed."

Zwaluwen'30 is een jeugdliefde van Van der Gracht. "Ik ben daar ooit begonnen als hoofdtrainer toen ik een jaar of 32 was. Ze hadden problemen met sponsors en spelers die vertrokken en daarom vroegen ze me twee jaar geleden om een nieuwe selectie op te starten. Met een fris, jong team zijn we nu aan het tweede seizoen bezig. De resultaten zijn nog wisselend. De start na de winterstop was niet florissant, maar we hebben het afgelopen weekend weer een leuk resultaat neergezet en met 5-2 gewonnen van Marken. We staan een beetje in de middenmoot, dus het kan nog alle kanten op."

Voor clubs uit West-Friesland is het altijd lastig om spelers te vinden. "Er is in Hoorn en West-Friesland sowieso veel concurrentie op de spelersmarkt. We vissen allemaal in dezelfde vijver. Omdat er financieel niet zo veel mogelijk is bij Zwaluwen is het helemaal moeilijk zoeken. Je moet mensen er echt van overtuigen dat Zwaluwen een ambitieuze vereniging is. Wij als trainersstaf hebben de ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen in de eerste klasse en het liefst de stap omhoog te maken naar de hoofdklasse."

Ron van der Gracht denkt ondertussen wel een beetje aan het afbouwen van zijn trainerscarrière. "Ik blijf in ieder geval nog een seizoen en ik ga met een andere abitieuze trainer proberen het niveau weer wat omhoog te krikken." Die andere trainer is Mo el Bouziani, die nu nog de A-junioren van Hollandia onder zijn hoede heeft. "Dat is een heel getalenteerde trainer. Hij gaat mij assisteren en het jaar daarop ga ik hem mogelijk assisteren als hij zijn papieren heeft gehaald. Het is een beetje de bedoeling dat ik hem op ga leiden. We willen bij Zwaluwen continuïteit en niet ieder jaar een andere trainer."

Van der Gracht wordt volgend jaar 62 en is dan 55 jaar iedere zondag met voetbal bezig geweest. "Dan houdt het wel een keer op. Dan neem ik wat meer tijd en neemt Mo het langzaam over."

Kortom het gaat nog altijd goed met Ron van der Gracht.

