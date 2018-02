Deel dit artikel:











Peter R. de Vries uit zaal proces-Holleeder gezet Foto: ANP

AMSTERDAM - Misdaadjournalist Peter R. de Vries was vandaag aanwezig bij de zitting van het proces-Holleeder, maar hij moest voortijdig de zaal weer verlaten. De Vries werd weggestuurd, omdat hij later in deze zaak zelf nog moet getuigen.

De zitting werd tijdelijk stilgelegd door dit voorval. De Vries meldde later zelf dat hij de beslissing van de voorzitter onterecht vindt. "Zitting duurde voor mij niet lang. Ik mag het vervolg niet bijwonen, omdat ik nog als getuige word opgeroepen. Alsof ik de komende maanden via de pers en Saskia Belleman niks van de zaak mee zal krijgen", aldus De Vries in een tweet. De zaak is inmiddels weer hervat. Lees ook: Begin zaak Holleeder meteen vertraagd door strenge veiligheidsmaatregelen Ruim drie jaar na zijn aanhouding begon de rechtbank vandaag met de inhoudelijke behandeling van het megaproces tegen Willem Holleeder. In de streng beveiligde 'bunker' in Amsterdam-Osdorp wordt de komende tijd een lange lijst met aanklachten behandeld: onderwereldmoorden, pogingen daartoe en het lidmaatschap van een criminele organisatie.