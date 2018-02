F-side openbaart bouwtekening nieuw supportershome Ajax

AMSTERDAM - (AT5) Goed nieuws voor Ajax-supporters: het officiële Twitteraccount van de F-side plaatste vanmiddag de bouwtekeningen voor het nieuwe supportershome.

Een kantoor, twee bars, een vergaderzaal, een rokersruimte: het nieuwe thuis zal van alle gemakken zijn voorzien. Het nieuwe honk wordt 900 vierkante meter groot, en komt in de parkeergarage van de Arena bij vak 410, vlak naast de ingang van de F-side.

65 parkeerplaatsen

Het heeft lang geduurd totdat er concrete plannen op tafel lagen. De gemeente, Ajax, de Arena en de Stichting Beheer Supportershome (SBS) konden het maar moeilijk met elkaar eens worden. De gemeente offert nu 65 parkeerplaatsen op en Ajax neemt de bouw op zich. De club wordt ook eigenaar.

Ajax-supporters hebben het al lang zonder eigen home moeten doen. In januari 2015 brandde het clubhuis bij de Arena af. Maar nu is er dus eindelijk goed nieuws. Wanneer het supportershome precies haar deuren opent is nog steeds niet bekend.