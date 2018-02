VIDEO: Portemonnee-dief berooft oude vrouw in supermarkt Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een bejaarde vrouw is nietsvermoedend boodschappen aan het doen in een supermarkt in Amsterdam-West als zij wordt beroofd door andere een vrouw. Op slinkse wijze weet de dief de portemonnee van de oude vrouw te stelen.

Het is de ochtend van dinsdag 21 november vorig jaar. De 84-jarige dame doet boodschappen bij een supermarkt in de Kinkerbuurt. Bij de versafdeling zoekt ze haar spullen bij elkaar. Haar rollator met daarop haar tas verliest ze even uit het zicht.

Arm gaat tas in

Op dat moment komt er een vrouw naar haar rollator toegelopen. Even doet ze alsof ze ook geïnteresseerd is in het fruit, maar dan blijkt dat ze voor iets anders aan het shoppen is. Ze gaat met haar rug naar de vrouw toe staan en buigt zich over de rollator van de vrouw. Haar arm gaat de tas in en met een vloeiende beweging vist ze daar de portemonnee van de dame uit.

Zodra de buit binnen is loopt ze snel weg en duwt de babydoekjes die zij leek te gaan kopen, weer terug in een schap. "Laat dit ook een les zijn voor andere mensen om je spullen goed bij je te houden", zegt een woordvoerder van de politie tegen AT5. "Laat niet zomaar je tas voor je open staan en verlies hem niet uit het zicht."

Mensen die meer informatie over de dief hebben kunnen contact opnemen met de politie.