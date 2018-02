Grote hennepkwekerij ontdekt in Lijnden

LIJNDEN - De politie heeft in Lijnden gisteravond een grote hennepkwekerij met 300 cannabisplanten ontdekt. Hierbij is een 32-jarige man opgepakt.

De kwekerij zat gevestigd in een bedrijfspand aan de San Franciscostraat. Het politieonderzoek werd gestart nadat iemand een tip gaf over een wietlucht rondom het gebouw. Vervolgens bleek uit metingen dat het pand meer warmte uitstraalde dan de gebouwen eromheen. Ook de afgeplakte ramen van het gebouw duidden op criminele activiteiten.

Nadat er vastgesteld was dat er niemand aanwezig was in het pand, wilde de politie met een slotenmaker de deur openmaken. Op dat moment verscheen een 32-jarige man die voor hen de deur opendeed. Binnen vond de politie een hennepkwekerij met ongeveer 300 planten. De planten en de apparatuur zijn vervolgens in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat de kwekers ook stroom en water aftapten. De recherche doet nog verder onderzoek naar de zaak.