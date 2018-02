Automobilist gewond na botsing met vrachtwagen

VELSEN-ZUID - Bij een frontale botsing tussen een vrachtwagen en een auto op de N202 bij Velsen-Zuid is een persoon gewond geraakt. De bestuurder van de personenauto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De auto kwam in eerste instantie met de vrachtwagen in botsing en knalde daarna tegen een boom, weet een woordvoerder van de politie te melden. Het slachtoffer raakte door de klap met zijn been bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd.

De vrachtwagen belandde in de berm en brak z'n vooras af. De 40-jarige bestuurder hield niks aan het ongeluk over.

De weg was enige tijd afgesloten voor al het verkeer, maar is inmiddels weer open. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de botsing.