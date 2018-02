De Peiling: Nederlanders verwaarlozen Nederlandse taal

NOORD-HOLLAND - We verwaarlozen de Nederlandse taal en overschatten het belang van Engels. Daar waarschuwt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen voor. Big Deal of So What?

Schadelijk

De KNAW waarschuwt er in een rapport voor dat het veelvuldig gebruik van de Engelse taal op de lange termijn schadelijk kan zijn voor de Nederlandse samenleving. Daarnaast zou het op negatieve wijze kunnen doorwerken bij de rol van Nederland op het wereldtoneel.

Universiteiten

De KNAW is ook bezorgd over de opmars van het Engels aan Nederlandse universiteiten. Dat is weliswaar wereldtaal in de wetenschap, maar de keuze om op Nederlandse universiteiten in het Engels les te geven wordt vaak niet of nauwelijks door de universiteiten beargumenteerd. Toch wordt inmiddels bij meer dan de helft van alle studies uitsluitend in het Engels les gegeven.

Shoppen met de kids

Leenwoorden uit het Engels rukken ook op. We gaan niet meer winkelen met de kinderen omdat het uitverkoop is, maar zeggen dat we gaan shoppen met de kids want het is sale. Een verbaasde uitroep als 'Jeetje' is tegenwoordig steeds vaker het Amerikaanse 'Oh My God', al append vaak afgekort tot OMG.

Ergernis?

Er zijn mensen die zich nogal ergeren aan al dat Engels. Doe jij dat ook of maakt het jou niks uit?

De Peiling is de hele dag online en bij NH Nieuws op tv. Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl