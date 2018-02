Motie Mendes #5: Raadsledencongres in Den Bosch

BEVERWIJK - BEVERWIJK Hoe werkt het politieke systeem nu precies en wat kan er beter? NH Nieuws daagde de betrokken burger Mendes Stengs (42) uit om zelf de politiek in te gaan. Meermalen stootte hij zijn neus toen hij de leefbaarheid in zijn buurt wilde aanpakken. Is hij in staat om de politiek van binnenuit te verbeteren? Tijdens zijn zoektocht volgen wij hem op de voet in Motie Mendes.

Om Mendes goed voor te bereiden op zijn mogelijke raadslidmaatschap, gaat hij in de vijfde aflevering naar het Raadsledencongres in Den Bosch. Samen met zijn nieuwe partijgenoten van Democraten Beverwijk (DB), Karel Fiseler en Ton Limmen, stapt hij in de auto richting het zuiden voor een leerzame dag.

Een week eerder is hij officieel toegetreden tot de partij. "Ik sta nu op de kandidatenlijst en ben terug te vinden op de website", glundert Mendes. Volgens Karel Fiseler staat de Beverwijker op 'een verkiesbare plaats'.

Mediatraining

Dat betekent dat Mendes zich goed moet inlezen in hoe het leven van een raadslid eruit ziet. In Den Bosch volgt hij onder andere een mediatraining. Hoewel Mendes na een nachtdienst bij Tata Steel niet erg hoog in zijn energie zit, neemt hij toch enthousiast deel. De basisbeginselen van nieuws worden uiteengezet, daarnaast wordt uitgelegd hoe je als raadslid handig op het nieuws kunt inspelen. "Zorg dat je je boodschap in een paar zinnen en op zoveel mogelijk verschillende manieren kunt vertellen", aldus John Bijl van het Periklesinstituut.



De mediacursus geeft Mendes de nodige inzichten. "Dat je niet te ijdel moet zijn, want dan ga je misschien naast je schoenen lopen", vertelt de Beverwijker, terwijl hij door zijn aantekeningen bladert. "En dat je een journalist ook best mag laten wachten: je hoeft niet altijd direct met een antwoord te komen."

Netwerken

Zo'n congres is natuurlijk ook een goede plek om te netwerken: er worden dan ook de nodige handjes met raadsleden elders uit Noord-Holland geschud. De photobooth is door geen enkel raadslid die dag nog uitgeprobeerd, maar daar wordt op initiatief van de verslaggever verandering gebracht. "Deze dag was in ieder geval goed voor de teambuilding", besluiten de heren.



