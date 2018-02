'Seedorf tekent maandag bij Deportivo La Coruña'

AMSTERDAM - LA CORUÑA Clarence Seedorf wordt volgens Spaanse media de nieuwe trainer van Deportivo La Coruña. De 41-jarige oud-speler van Ajax moet de zondag ontslagen Cristobal Parralo opvolgen bij de club uit La Liga.

De Spaanse krant Marca meldt dat Seedorf de grootste kanshebber is om Parralo op te volgen. De Uruguayaanse trainer Martín Lasarte zou hebben bedankt, waardoor de Nederlander als de voornaamste kandidaat geldt. De oud-speler van onder andere Ajax, Real Madrid en AC Milan zal volgens het medium maandag zijn handtekening zetten onder het contract.

Zware opdracht

Parralo moest het veld ruimen vanwege de teleurstellende resultaten. De ploeg staat momenteel op de achttiende plaats in La Liga. De afgetekende 5-0 nederlaag op bezoek bij Real Sociedad was voor het bestuur de druppel om Parralo te ontslaan.

Bij Deportivo wacht Seedorf dus een behoorlijke klus om de ploeg weer op de rit te krijgen. Deportivo staat achttiende van de twintig ploegen in La Liga met 17 punten uit 22 wedstrijden. Onder Parralo werd in vijftien wedstrijden in alle competities slechts drie keer gewonnen.

Trainerscarrière

Seedorf zette in 2014 bij Botafogo een punt achter zijn roemruchte spelersloopbaan. Vlak daarna werd hij aangesteld als hoofdtrainer van AC Milan, waar hij slechts een half jaar op de bank mocht zitten. In 2016 ging hij aan de slag bij de Chinese tweedeklasser Shenzhen Xiangxue. Aan het einde van het jaar moest hij daar vertrekken.