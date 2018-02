Meer dan duizend huishoudens zonder stroom in Aerdenhout, Bentveld en Haarlem

HAARLEM - In Aerdenhout, Bentveld en Haarlem hebben een kleine 1.200 mensen zonder stroom gezeten. De problemen zijn inmiddels opgelost. Dat meldt netbeheerder Liander.

De stroom viel vanochtend iets voor 10.00 uur uit. In totaal kwamen 1.164 huizen zonder elektriciteit te zitten. Liander heeft de stroom omgeleid waardoor alle huizen weer spanning hebben.

De netbeheerder weet nog niet wat de oorzaak is van de storing. Een monteur is bezig om uit te zoeken wat er is misgegaan. Het gaat om huizen met de postcode 2015, 2111, 2116.