HAARLEM - In Aerdenhout, Bentveld en Haarlem zitten honderden huishoudens zonder stroom. Dat meldt netbeheerder Liander op Twitter.

De stroom viel vanochtend iets voor 10.00 uur uit. Liander denkt dat de storing rond 12.00 uur is verholpen.

Het is niet bekend waardoor de stroom is uitgevallen. Een monteur is bezig om uit te zoeken wat er mis is gegaan. Het gaat om huizen met de postcode 2015, 2111, 2116.