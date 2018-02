Directe treinverbinding Amsterdam-Londen twee jaar uitgesteld

AMSTERDAM - De directe treinverbinding met de Eurostar tussen Amsterdam en Londen is weer uitgesteld. Het gaat nog zeker twee jaar duren voordat reizigers zonder uit te moeten stappen naar Londen kunnen reizen.

Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft aan de Tweede Kamer dat de directe verbinding is uitgesteld tot 2020, omdat er nog afspraken moeten worden gemaakt over grenscontroles met België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Nederland wil niet dat passagiers die in Amsterdam opstappen in Brussel weer moeten uitstappen voor de grenscontrole. Daarom wordt er op Amsterdam Centraal al gewerkt aan grensdoorlaatposten en worden er nieuwe medewerkers van de marechaussee opgeleid.

Hoe die grenscontroles er precies uit gaan zien, moet dus de komende twee jaar worden overlegd. "In een tijdsgewricht waarin alle landen vanwege terreurdreiging en migratiestromen belangrijke waarde hechten aan grenscontroles en beveiliging, moet dit uiteraard zorgvuldig en in nauw overleg met de betrokken landen en uitvoeringsorganisaties gebeuren. En dat kost tijd", schrijft de staatssecretaris.

Zoveelste vertraging

De Eurostar is vanaf april dit jaar operationeel. Of de trein tussen Amsterdam en Londen dan ook gaat rijden en hoe die reizen er uit gaan zien, is niet bekend. Mogelijk moeten de passagiers dus toch onderweg uitstappen voor de grenscontrole, totdat de vier landen een akkoord hebben bereikt over de grenscontroles.

Het is niet de eerste keer dat het project vertraging oploopt. Volgens de plannen had de trein al twee jaar geleden moeten rijden, maar toen gooiden softwareproblemen roet in het eten.

4 uur

Als de trein eenmaal rijdt, kunnen mensen in zo'n vier uur van Amsterdam naar Londen reizen. De prijs is nog niet bekend. Naar verwachting zal de Eurostar proberen de concurrentie aan te gaan met luchtvaartmaatschappijen.