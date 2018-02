Deel dit artikel:











Auto belandt op vangrail bij Burgerveen Foto: Rijkswaterstaat

BURGERVEEN - Op de A44 bij Burgerveen is vanochtend een auto op de vangrail terechtgekomen. De weg was hierdoor enige tijd dicht. Het is niet duidelijk of de inzittende van het voertuig iets over heeft gehouden aan de opvallende crash.

Het verkeer werd via de vluchtstrook weggeleid zodat een bergingsdienst de auto kon wegslepen. Inmiddels is de weg weer vrij en kan het verkeer er weer langs. Er staat nog wel zo'n tien kilometer file. Ongelukken op A10

Op de A10 rondom Amsterdam loopt het verkeer ook behoorlijk vast. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) waren er vanochtend twee aanrijdingen. De grootste problemen ontstonden op de A10-Noord bij Durgerdam in de richting van de Zeeburgertunnel. Hierdoor moet het verkeer over één rijstrook. De vertraging loopt daar op tot bijna een half uur.