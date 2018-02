Vermiste Kevin weer in contact met familie

HEERHUGOWAARD - Kevin, de man uit Heerhugowaard die al twee weken vermist was, heeft weer contact opgenomen met zijn familie. Dat laat zijn broer op sociale media weten.

"We hebben vannacht berichtgeving vanuit hem gehad. Hij is nog niet thuis, maar er is teken van leven", aldus het bericht van broer Mitch.

Op 20 januari vertrekt Kevin bij zijn moeder uit Heerhugowaard. Sindsdien was hij niet meer gezien. Wel heeft zijn vader twee dagen later nog contact met hem via de telefoon.

Afgelopen weekend werd er er volop naar de Heerhugowaarder gezocht. "We hebben gisteren en vandaag met een heleboel mensen contact gehad en flyers uitgedeeld." De politie had Kevin ook officieel opgegeven als vermist.