Kevin (22) uit Heerhugowaard al twee weken vermist

HEERHUGOWAARD - Er is al twee weken niks vernomen van de 22-jarige Kevin Kieft uit Heerhugowaard. Vader Mart heeft geen idee waar zijn zoon kan zijn en begint zich langzaam zorgen te maken. "Hij is volwassen en zelfstandig, maar dit duurt nu wel heel lang."

Op 20 januari vertrekt Kevin bij zijn moeder uit Heerhugowaard. Sindsdien is hij niet meer gezien. Wel heeft zijn vader twee dagen later nog contact met hem via de telefoon. "Ik vroeg 'm of hij wilde komen klussen, maar toen zei hij dat 'ie niet kon", vertelt Mart. "Ik hoorde van een vriend dat hij hem op de 25ste nog heeft gesproken, maar dat is echt het allerlaatste contact wat iemand met Kevin heeft gehad."

'Niks meegenomen'

Het duurde even voordat zijn familie doorhad dat Kevin werd vermist. "Het is een volwassen jongen, die regelmatig de hort op is. Het komt wel vaker voor dat hij een paar dagen weg is, maar dit duurt wel heel lang. Vooral opmerkelijk dat hij niks heeft meegenomen, alleen zijn portemonnee en een sportjasje."

Inmiddels wordt er volop naar de Heerhugowaarder gezocht. "We hebben gisteren en vandaag met een heleboel mensen contact gehad en flyers uitgedeeld. De politie gaat hem nu ook echt opgeven als vermist. We hebben al een paar aanknopingspunten. Zo bestaat het vermoeden dat hij misschien in Manchester is, omdat de tip was gegeven dat hij daar een meisje had leren kennen via de Playstation."

Signalement

Kevin is ongeveer 1,80 meter lang en weegt zo'n 80 kilo. Hij heeft bruine ogen en donkerbruin, dun haar. Kevin heeft meestal een pet op.