Overval op supermarkt in Amsterdam: dader voortvluchtig Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Een filiaal van Dirk van den Broek aan de IJdoornlaan in Amsterdam-Noord is vanavond overvallen. De dader is voortvluchtig.

Dat meldt de politie. Via Burgernet wordt gevraagd uit te kijken naar een blanke, slanke man van circa 1,90 meter. Hij is op een herenfiets gevlucht en draagt een zwarte broek, een muts en een sjaal. Volgens een getuige had de dader een mes bij zich en heeft hij daarmee een van de aanwezige caissières bedreigd. Hij zou met een onbekend geldbedrag op de vlucht zijn geslagen. De politie kan deze informatie nog niet bevestigen.