Automobilist rijdt tegen boom in Hoorn Foto: Inter Visual Studio / Dirk Jongejans Foto: Inter Visual Studio / Dirk Jongejans Foto: Inter Visual Studio / Dirk Jongejans

HOORN - Een automobilist is aan het eind van de middag tegen een boom gereden op de Provincialeweg in Hoorn. De man kwam met de schrik vrij, maar zijn auto is rijp voor de sloop.

Bij het eenzijdige ongeval zou de bestuurder in eerste instantie gewond zijn geraakt, maar een behandeling in de ambulance ter plaatse bleek genoeg. De gealarmeerde traumahelikopter werd daarom teruggestuurd. De auto bracht het er minder fortuinlijk vanaf en is weggesleept. De weg was na het ongeluk tijdelijk afgesloten.