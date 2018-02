Deel dit artikel:











Korfballers Koog Zaandijk verliezen na rust van LDODK

KOOG ZAANDIJK - GORREDIJK De korfballers van KZ speelden uit tegen LDODK in de eerste helft sterk, maar na de rust moest de ploeg van coach Wim Bakker toch zijn meerder erkennen in de ploeg uit Gorredijk. Het duel eindigde in 29-19.

KZ nam een verrassende 1-4 voorsprong, met dank vooral aan de vrouwen van de ploeg. Pas vlak voor rust kon LDODK op gelijke hoogte komen: 10-10, wat ook de ruststand was. Na de rust bleek het scoregeweld van de familie Zwart te veel voor KZ. Erwin Zwart kwam uiteindelijk tot tien treffers en Andre Zwart scoorde acht keer. Het gat werd geslagen toen LDOKDK van 13-13 uitliep naar 18-13. In het vervolg van de tweede helft kwam KZ dat niet meer te boven en liep de achterstand nog verder op tot 29-19. Voor de stand verandert er niet veel. KZ blijft zevende met twaalf punten uit tien duels. LDODK blijft vierde met vijftien punten.