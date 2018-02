IJsgekte in Santpoort-Noord: "Het moet maar eens gebeuren dit jaar"

SANTPOORT-NOORD - De vrijwilligers van de natuurijsbaan in Santpoort-Noord zijn optimistisch. Het wordt de komende dagen flink koud en dat zou wel eens kunnen betekenen dat er geschaatst kan worden.

Met zandzakken spannen de vrijwilligers het folie aan, waarop vervolgens grondwater wordt gespoten. Ook de koek-en-zopie staat klaar. Cees Davidson is misschien nog wat sceptisch, zijn compagnon Cary van Baekel denkt het zeker te weten: "Ik denk dat we volgend weekend kunnen gaan schaatsen."

De laatste keer dat de natuurijsbaan aan de Hoofdstraat in Santpoort-Noord openging, was in 2013. "Toen hebben we nog een wedstrijd priksleeën georganiseerd", vertelt Cees enthousiast.

De bescheiden natuurijsbaan is vooral bedoeld om de kinderen uit de omgeving een plezier te doen. "Tot 18.00 uur 's avonds mogen zij hier komen schaatsen, daarna halen wij er een bezem overheen om de baan klaar te maken voor de volgende dag."