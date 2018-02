AZ-trainer Van den Brom is teleurgesteld én tevreden

ALKMAAR - Trainer John van den Brom zag AZ tegen Roda JC 'de beste eerste helft in tijden' spelen. De vreugde werd zondagmiddag wel getemd. De Alkmaarders morsten punten tegen laagvlieger Roda JC (2-2).

"Dure punten", aldus Van den Brom. "Zeker als je na de wedstrijd hoort dat Feyenoord verliest. Een concurrent voor de derde positie." AZ kampt dit seizoen vaker in wedstrijden met een te laag rendement. Het missen van de vele kansen liep telkens goed af. Roda JC slaagde er wel in om te profiteren van het gebrek aan scherpte bij de Alkmaarders.

Van den Brom: "Ik ben teleurgesteld over het eindresultaat en toch moet ik tevreden zijn over de eerste helft. Over de kansen en het leuke en mooie voetbal. Ik heb daar enorm van genoten. Alleen schiet je er niet heel veel mee op. Het kost je nu punten en dat kunnen we onszelf verwijten."

