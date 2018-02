Sportclub met ballen: Always Forward is een kweekvijver voor de jeugd

HOORN - Een kweekvijver voor de jeugd. Zo kan Always Forward het beste worden omschreven. Tot deze conclusie kwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis zondag bij zijn bezoek aan de vereniging uit de vierde klasse C. Tal van jeugdspelers hebben in de loop der jaren de stap gemaakt naar onder Ajax en AZ.

Eén van de mensen die daar mede verantwoordelijk voor is, is de huidige hoofdtrainer van het eerste elftal, Yotti Papamelodias. "Doordat we de laatste seizoenen op een andere manier zijn gaan werken, meer prestatiegericht denken en handelen, zijn ook meer spelers gaan opvallen". Er bestaat dus zeker een kans dat er over enkele jaren oud-spelers van Always Forward bij clubs uit het betaald voetbal spelen. "Dat is geen vreemde gedachte. Als die jongens zich goed blijven ontwikkelen en daarin doorgaan kunnen zij best de stap maken", vertelt Papamelodias.

Kaartjesverkoper met liefde

Wie van buitenaf komt en een wedstrijd van Always Forward wil bezoeken, moet daarvoor wel een kaartje kopen. Voordat je het complex dus mag betreden moet je eerst langs Henk de Boer. Al ruim twintig jaar bemoeit hij zich met de verkoop van entreebewijzen en natuurlijk met de loterij. "Ik kwam vroeger al bij Always Forward, want toen speelde mijn broertje in het eerste. Ik was altijd mee, zowel uit als thuis. Zelf voetbalde ik bij Zwaluwen op zaterdag. Op een gegeven moment vond mijn vrouw het niet meer leuk dat ik steeds weg was, tot ik op een dag werd gevraagd om te helpen bij de kaartverkoop bij Always Forward. Sinds die dag ben ik alleen nog op zondag bij het voetbal. Ik vind het altijd gezellig bij deze vereniging", vertelt De Boer.

Broodje bal populaire snack bij Always Forward

Ook bij Always Forward nam Dennis weer een kijkje in de keuken. Deze week was onder meer, naast de tosti, het broodje bal daar het meest verkochte broodje. Na een zorgvuldige keuring besloot Dennis het broodje een 7,0 te geven. Enige tijd geleden deed de vereniging ook mee met het project 'Vullen of Voeden' van Wilfred Genee voor een gezonde kantine, maar dat sloeg niet aan bij de Hoornse club. "Voetballers hebben liever een vette hap", laat kantinebaas Eric Schipp weten.

Wil je dat Dennis Nieuwenhuis ook eens bij jullie club op bezoek gaat? Geef je dan op via sport@nhsport.nl en Dennis komt binnenkort een keertje langs. Sportclub met ballen wordt dit seizoen iedere zondagmiddag tussen 14.00 uur en 18.00 uur uitgezonden op NH Radio. Zondag is Dennis te gast bij Roda'23 uit Amstelveen.